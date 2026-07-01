В Свердловской области эвакуируют жителей затопленных поселков

С подтопленных после сильных дождей территорий в Свердловской области было эвакуировано 155 человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧ России по региону.

Всего на Среднем Урале затоплено более 290 частных жилых и дачных домов, а также 3 тыс. 819 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях. В пунктах временного размещения остаются девять человек, остальные жители разместились у родственников и знакомых.

"В подтопленных районах работают оперативные группы МЧС России. Спасатели вывозят людей с подтопленных территорий, оказывают адресную помощь, проводят подворовые обходы и информируют граждан. Для населения организован подвоз питьевой воды. Беспилотные воздушные суда применяются для мониторинга и оперативного реагирования на обстановку", - сообщают в МЧС.

В это время в Екатеринбурге с помощью мотопомп откачивают воду, в Нижнесергинском МО специалисты продолжают на инженерной технике расчищать русло реки. В Среднеуральске работают экстренные службы, проводится очистка дорожных труб и откачка воды.



Всего к ликвидации последствий дождевого паводка и оказанию помощи населению привлечено более 600 человек и 150 единиц техники.