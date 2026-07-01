На Украине заявили об ухудшении положения ВСУ в Славянске и Краматорске

Положение украинских войск в районе Славянска и Краматорска ухудшается, и в обозримом будущем за них могут начаться бои.

Как заявил украинский военный обозреватель Богдан Мирошников, в районе Кривой Луки и Закотного у Северского Донца может произойти "трагедия". Там еще остаются боевики ВСУ, но у них уже нет снабжения. В Рай-Александровке фактически тоже все предрешено (Минобороны РФ официально сообщило о ее освобождении 18 июня). При этом он упоминает о поселках как можно восточнее Славянска. А вот дальше, предупреждает он, ВСУ отступят к Славянской ТЭС в Николаевке.

"А дальше – ну вы понимаете. Это будет эвакуация славянско-краматорской агломерации и начало прямых боев за оба города", – признал Мирошников.

На днях президент РФ Владимир Путин сказал, что российские войска "хорошим темпом двигаются к Славянску". До города остается 8-9 километров, уточнил он.

Российские эксперты напоминают, что эти города укреплялись с 2014 года. В то же время в Краматорске оккупационные власти уже проводят эвакуацию заводов. По мнению экспертов, это говорит о многом.

По мнению блогера Юрия Подоляки, в ближайшие дни может быть объявлено об освобождении двух крупных городов - Красного Лимана и Константиновки.