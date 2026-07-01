01 Июля 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Генсек НАТО хочет максимально усилить Киев перед началом переговоров

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью изданию Financial Times призвал страны альянса и дальше помогать Украине. Он считает, что западные союзники должны сделать Киев как можно сильнее до того, как начнутся возможные переговоры с Россией. По словам Рютте, Украина уже добивается успехов на поле боя. При этом глава блока сомневается, что Москва захочет добровольно участвовать в мирном процессе. Он подчеркнул: главная задача НАТО сейчас - укрепить позиции украинской стороны, чтобы к моменту начала диалога она имела прочный фундамент, пишет РИА Новости.

Россия со своей стороны много раз подтверждала, что готова к переговорам. В Москве называют соглашения 2022 года возможной основой для мирного решения конфликта. Однако президент Владимир Путин обратил внимание на действия Киева. Он отметил, что украинские власти продолжают бить по гражданским объектам. По мнению российского лидера, таким образом Киев пытается создать иллюзию силы перед гипотетическими встречами за столом переговоров.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также прокомментировал ситуацию в отношениях с западными партнерами. Он заявил, что Россия готова выслушать конструктивные предложения от Европы. При этом Лавров подчеркнул, что Москва больше не может верить обещаниям Брюсселя на слово. Российская сторона ждет реальных шагов, так как прошлый опыт общения с европейскими политиками подорвал доверие к их заявлениям. Таким образом, НАТО настаивает на дальнейшем вооружении Украины, в то время как Россия указывает на неискренность западной дипломатии.

Ранее страны НАТО не договорились о выделении Украине 70 млрд евро на текущий год из-за протеста Италии, которая отказывается брать на себя долгосрочные финансовые обязательства до 2027 года. Германия активно поддерживает этот пакет помощи.

Теги: нато, переговоры, Киев


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