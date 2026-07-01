"Уральские авиалинии" оштрафовали за овербукинг на рейсе из Сочи в Кемерово

Авиакомпания "Уральские авиалинии" привлечена к административной ответственности за овербукинг. Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка перевозчика проводилась по обращению пассажира.

Как было установлено, в сентябре 2025 года пассажиру, собиравшемуся лететь рейсом из Сочи в Кемерово, было неправомерно в одностороннем порядке отказано в перевозке. Как оказалось, число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета.

За овербукинг авиакомпания привлечена к административной ответственности. Ей назначен штраф в 42 тысячи рублей.

Напомним, недавно "Уральские авиалинии" оштрафовали за задержку рейса более чем на 11 часов.