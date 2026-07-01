В Пермском крае спишут долги пяти муниципалитетов по бюджетным кредитам

Власти Пермского края на заседании краевого правительства приняли решение о списании задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

Списание затронет Пермь, а также Губахинский, Краснокамский, Лысьвенский и Чернушинский округа. Общая сумма, которую планируется аннулировать, составит 246,2 млн руб. — ровно столько, сколько составили дополнительные налоговые поступления в краевой бюджет от реализации инвестиционных проектов на этих территориях.

Механизм списания долгов был предложен губернатором Прикамья Дмитрием Махониным в 2025 году. Его цель — снизить финансовую нагрузку на местные бюджеты. По словам разработчиков, это одна из первых региональных практик в России, созданная по аналогии с федеральным механизмом, позволяющим регионам списывать долги перед центром.

Всего в рамках нового подхода восемь муниципальных образований смогут избавиться от задолженности по бюджетным кредитам, полученным до 1 января 2024 года. Списание будет проводиться поэтапно, до 2028 года, и каждый раз в объеме фактически поступивших в край дополнительных налоговых доходов от инвестпроектов, запущенных с 1 января 2025 года.