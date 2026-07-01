Беспилотник сбит в небе над Пензой

Один беспилотник сбит в воздухе над Пензой, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"Совершена атака БПЛА на Пензу. Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования", - написал глава региона в Telegram-канале. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

До этого Мельниченко сообщил, что силами ПВО на территории Пензенской области сбит беспилотник. Его обломки повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

Утром на территории Пензенской области был объявлен режим "Беспилотная опасность", а затем - режим "Воздушная опасность". Введен план «Ковер».