Италия заблокировала военную помощь НАТО Украине

Страны НАТО не смогли согласовать выделение киевскому режиму военной помощи в 70 млрд евро в этом году. Италия выступила против, поскольку предполагается, что в 2027 году будет не меньшая помощь. Страна против долгосрочных обязательств.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на дипломатов, вопрос будет обсуждаться еще раз 2 июля перед тем, как его вынесут на саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля.

За бóльшую военную помощь Киеву активно выступает Германия. Эта сумма складывается из 30 млрд евро кредита ЕС Украине и 40 млрд евро, обещанных Киеву на саммите НАТО в 2024 году, где было обещано минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в год, включая помощь со стороны США. Однако тогдашний президент США Джо Байден выступил против закрепления этого правила на следующие годы, а новый президент Дональд Трамп полностью изменил подход США.

Интересно, что США заблокировали включение в проект итоговой декларации саммита формулировки о "неразрывной связи" в безопасности Украины и Европы. Она накладывала бы слишком большие обязательства на НАТО. В проекте будет лишь сказано, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность.

На днях итальянская газета Corriere della Sera написала, что в НАТО пересматривают объем военной помощи Украине из-за позиции США. Сумма может быть снижена до 10-12 млрд долларов вместо 40 млрд.