Автомобилисты могут требовать компенсацию ремонта машины, если она сломалась из-за некачественного топлива

Владельцы автомобилей могут потребовать компенсацию за ремонт машины, если поломка произошла из-за некачественного бензина, цитирует ТАСС члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.

"Если купили топливо с рук и оно оказалось некачественным и привело к поломке автомобиля, то продавец должен будет компенсировать средства за ремонт автомобиля в силу ст. 15, 1064, 1095, 1096 Гражданского кодекса РФ", - считает общественник.

Также он посоветовал сообщать в полицию при обнаружении в интернете объявлений о продаже бензина от физлиц.

Между тем, Машаров не прокомментировал возможную ситуацию, когда автомобиль пострадает из-за заправки на вполне официальной АЗС, где правительство РФ может разрешить продажу топлива стандарта "Евро-2", запрещенного в стране с 2013 года. Накануне "Коммерсант" сообщил, что кабинет министров рассматривает вариант с возвращением низкокачественного топлива на рынок из-за сложившегося дефицита ГСМ.