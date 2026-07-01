Волонтеры Алексея Вихарева и Свердловское РЭО навели порядок в детском экоцентре Екатеринбурга

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева и Свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) провели масштабную генеральную уборку на территории Городского детского экологического центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального РЭО.

Волонтеры трудились несколько часов. Они разобрали накопившиеся завалы, навели порядок в помещениях и подготовили пространство для новых экопроектов.

Как отметил в своих соцсетях депутат гордумы Екатеринбурга и руководитель Свердловского РЭО Алексей Вихарев, активисты регулярно поддерживают центр — от хозяйственных дел до организации просветительских мероприятий.

"Именно в таких местах дети учатся видеть красоту природы и понимать, как важно ее беречь", — отметил депутат.