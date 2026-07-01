Верховный суд США отменил указ Трампа об отмене гражданства по рождению

Верховный суд США отменил указ президента Дональда Трампа об отмене права на гражданство по факту рождения в США.

Трамп недоволен тем, что нелегальные мигранты, прибывая в США, рожают детей, которые на законном основании становятся гражданами страны. Это гарантирует 14-я поправка к конституции США, принятая еще в 1868 году. И судьи высказались за неизменность этой поправки, которая лежит в основе "американской мечты".

"Создатели 14-й поправки распространили это обещание на каждого, кто родился свободным в этой стране. Мы сохраняем это обещание и сегодня", - заявил главный судья Джон Робертс.

При этом трое из девяти судей были за указ Трампа. Они считают, что конституция и законы США не гарантируют гражданство детям тех, кто прибыл в страну нелегально.

Трамп признал свое поражение и иронично поздравил Китай, намекая на то, что судьи считают, что США должны быть хуже Китая. Там действует "право крови": для получения гражданства ребенком хотя бы один из родителей должен быть гражданином КНР. Трамп обещает добиваться изменений через Конгресс, что практически нереально, так как республиканцы почти наверняка потеряют большинство в Конгрессе по итогам предстоящих в ноябре выборов.

Политолог-американист Малек Дудаков назвал это "грандиозным провалом Трампа" и Белого дома.

"Команду Трампа за последние месяцы сильно раскатали в судебных войнах", - отметил он.