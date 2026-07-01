В Челябинской области объявлена беспилотная опасность
В Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности.
Об этом сообщили в правительстве региона. Возможны перебои с интернетом.
Схожий режим введён в соседней Свердловской области.
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В Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности.
Об этом сообщили в правительстве региона. Возможны перебои с интернетом.
Схожий режим введён в соседней Свердловской области.
Теги: Беспилотная опасность, режим
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