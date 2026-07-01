Le Figaro: К покушению на Ермолаева в Монако может быть причастна СБУ

Французские и монегасские следователи не исключают, что Служба безопасности Украины могла быть причастна к подготовке покушения на 58-летнего бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью в Монако, пишет Le Figaro со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

По последним данным, Ермолаев в результате взрыва в подъезде его дома в Монако серьезно пострадал, но его жизни ничего не угрожает. Его жена находится в критическом состоянии, 13-летний сын пары получил менее серьезные травмы.

Следствие сообщило, что взрывное устройство находилось в посылке, которую неизвестный оставил незадолго до взрыва у дверей семьи Ермолаева на первом этаже дома. На подозреваемого вышли с помощью изучения записей с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что мужчина скрылся пешком в направлении расположенного неподалеку французского города Босолей. Розыск продолжается на территории Франции.

Прокурор Монако Стефан Тибо категорически отказался называть произошедшее терактом, он считает, что это было покушение. Тибо добавил, что Ермолаев проживает в Монако с 2021 года, у правоохранительных органов никогда не было к нему претензий и, насколько известно властям княжества, "он [Ермолаев] не разыскивается ни одним иностранным органом власти".

Ермолаев в 2019 году вышел из гражданства Украины, став гражданином Кипра. В разные годы уроженец Днепропетровска Ермолаев входил в списки самых богатых граждан Украины, состояние сделал на строительстве, в том числе жилья и бизнес-центров премиум-класса, также занимался агробизнесом и медициной.

В 2023 году власти Украины ввели в отношении Ермолаева санкции, поскольку он, якобы, переоформил алкогольный бизнес в Крыму в соответствии с российским законодательством, платил налоги в бюджет России. Сам Ермолаев отрицал, что связан с бизнесом, который продолжает функционировать в Крыму.