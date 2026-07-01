На Среднем Урале затопило автодороги: введены временные ограничения

На Среднем Урале введены временные ограничения движения в связи с подтоплением автодорог.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, по данным на 1 июля в Артемовском ограничено движение на мосту через реку Бобровка в селе Покровское. В Березовском зафиксировано подтопление на подъездной дороге к поселку Ключевск. В Кушве перекрыт участок трассы "Верхняя Тура – Красноуральск" на 3-м километре, объезд организован через поселок Валериановск.

В Нижних Сергах ограничено движение на 19-м километре дороги "Нижние Серги – Михайловск – Арти". В Первоуральске ограничения введены сразу на нескольких участках: на дороге в селе Битимка, на трассе "Первоуральск – Ревда", также перекрыто движение в поселке Перескачка из-за разрушения моста через реку Утка. Организованы пути объезда.

На всех перекрытых и подтопленных участках выставлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. Обстановка контролируется экипажами ДПС. Свердловская Госавтоинспекция призывает водителей учитывать это при планировании поездок, выбирать объездные маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Напомним, сильнейшие ливни, пришедшие в Свердловскую область, спровоцировали дождевые паводки. В ряде муниципалитетов продолжается работа экстренных служб для устранения последствий непогоды.