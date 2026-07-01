WSJ: Трамп не без колебаний сделал выбор в пользу дипломатии с Ираном

После новых ударов по Ирану 27-28 июня президент США Дональд Трамп все-таки склонился в сторону дипломатии, хотя был готов возобновить войну. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Трамп заявил своим помощникам, что новая эскалация может окончательно похоронить надежду на переговоры. Также Трамп не против продления переговоров с Тегераном после 18 августа, когда истекают 60 дней, отведенные меморандумом о взаипомонимании. Он резонно отмечает, что возобновление войны стало бы признанием провала американской дипломатии. Именно это побудило Трампа искать решение за пределами новой агрессии, хотя министр войны Пит Хегсет и командующий вооруженными силами Дэн Кейн предлагали воевать дальше.

Одним из главных разногласий между Вашингтоном и Тегераном остаются условия прохода судов через Ормузский пролив. США требуют свободного судоходства, Иран настаивает на плате за это. Также Иран не устраивают строгие ограничения на свою ядерную программу, которых требуют США.

Накануне в Катаре в ходе переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом Аль Тани американская делегация подтвердила приверженность США дипломатии. Однако на этом пути будет много трудностй, заключает издание.