В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие

ДТП с автобусом, в котором находились 27 детей, произошло в Минусинском округе Красноярского края. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, один несовершеннолетний, а также сопровождающий обратились за медицинской помощью.

Водитель автобуса Hyundai ехал из детского лагеря по автодороге "Саяны". На 33-м км навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки-водителя. «Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием», - сообщили в МДВ.

Женщина, ехавшая за рулем Kia, была опрошена, она пояснила, что уснула за рулем.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности", сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.