10 Июня 2026
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Политика За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Вайдель: Киев должен выплатить репарации Берлину за подрыв "Северных потоков"

Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала Киев выплатить репарации Германии за подрыв газопроводов "Северный поток", ставший актом государственного терроризма.

"Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это (подрыв - ред.) нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии", - приводят ее слова РИА Новости.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Теги: Северный поток, Киев, репарации


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