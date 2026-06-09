Захарова: "Зеленский продул собственный народ в карты"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что живые люди - смелые и умные граждане - являются главными "картами" Украины, передает корреспондент Накануне.RU

Захарова заявила, что война для Зеленского - казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов.

"Организовав беспощадную могилизацию "смелых" и "умных", Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки. ,<...> И вот теперь загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса. Банковой банковать уже нечем — заложено всё на несколько поколений вперед", - иронизирует Захарова.