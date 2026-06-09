09 Июня 2026
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени откроется новое креативное пространство "809"

В Тюмени откроется новое креативное пространство "809", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Объект расположен по адресу улица Красина, 7. Здесь 12 июня состоится празднование Дня России. Запустит работу кластера фестиваль креативных индустрий "Проводник". Начало в 14:00. Вход свободный.

В программе открытия креативного пространства: торжественное поднятие флага, а также экскурсия для всех желающих по территории кластера и знакомство с каждым из его резидентов.

Гости смогут узнать о всех возможностях: от использования инфраструктуры кластера до продюсирования проектов; участие в иммерсивном путешествии "Путь героя-предпринимателя"; подкаст в прямом эфире: студия звукозаписи, где прямо во время события будут записываться разговоры с участниками и гостями; награждение победителей образовательного курса Тюменской школы креативных индустрий.

Все желающие смогут сделать памятные снимки у фотозоны, где установят металлического носорога, гигантский телескоп и буквы изо льда. Также для гостей будет работать зона фудкорта и ярмарка локальных брендов.

Креативное пространство "809" — это кластер креативных индустрий в Тюмени, созданный для развития креативной экономики с опорой на традиционные ценности. Название отсылает к номеру Указа Президента РФ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Теги: креативное пространство 809, кластер креативных индустрий


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