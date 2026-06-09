09 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Коляда-театр" могут ликвидировать из-за отсутствия учредителя

"Коляда-театр" могут ликвидировать из-за отсутствия человека, который мог бы официально им руководить. Такой исход может ожидать театр, если суд не примет замдиректора Эки Вашакидзе в роли одного из учредителей автономной некоммерческой организации (АНО) "Коляда-театр".

Сейчас вопрос рассматривают в суде. Как сообщает "4 канал" со ссылкой на представителя Вашакидзе - Владислава Хрупалова, еще в июле 2023 года Николай Коляда включил ее в число участников организации, однако ее данные так и не были внесены в государственный реестр. По этой причине Минюст и налоговая служба не признают ее статус приемника официально.

Юрист пояснил, что если суд откажется признавать Вашакидзе участником организации, "Коляда-театр" и вовсе останется без человека, который мог бы официально действовать от его имени. Несмотря на решение драматурга, для официального подтверждения нужно официальное заявление о назначении от него, однако на момент 2023 года этот документ не нужно было регистрировать в Минюсте. После смерти Коляды Вашакидзе пыталась это сделать у нотариусов, но получила отказ и совет обратиться в министерство.

В свою очередь, представители Минюста заявили в суде, что единственным учредителем и руководителем театра все еще является Николая Коляда, а потому, для изменения этого, нужно письменное заявление от него. При этом, как передает "Ъ-Урал", в министерстве отметили, что готовы внести изменения в ЕГРЮЛ, но только по решению суда, так как сами не имеют на это права.

Электронная подпись Коляды была заблокирована после его смерти, из-за чего стало невозможным распоряжаться средствами на счетах театра. Работа с банком осложнена, проблемой стало и предоставление налоговой и финансовой отчетности, а зарплаты актерам выплачивают с перебоями.

Хрупалов рассказал, что труппа театра все понимает и входит в положение. Деньги выплачиваются, хоть и с задержкой и не в полном объеме. Однако, юридический отказ суда может привести к тому, что у "Коляда-театра" ну будет учредителя. Последний также отвечает и за назначение директора, при наличии которого театр может действовать как юридическое лицо. Без этого театр могут ликвидировать, он потеряет АНО "Коляда-театр", на которую и оформлены договор о безвозмездном пользовании помещений, а также договоры о трудоустройстве сотрудников.

Теги: Коляда-театр, Екатеринбург, ликвидация, руководитель, суд


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