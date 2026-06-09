Зеленский предлагал Стармеру потратить деньги Абрамовича на ПВО Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что предлагал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру потратить деньги российского бизнесмена Романа Абрамовича на финансирование ВСУ. Об этом пишет "МК".

Речь идет о средствах, которые были получены от продажи Абрамовичем футбольного клуба "Челси".

По словам Зеленского, он обсуждал с британским премьером идею взять 2,4 миллиарда фунтов и использовать для помощи ВСУ в части усиления украинской ПВО и закупки систем перехвата.

На днях Зеленский подтвердил, что недавно встречался в Киеве с российским миллиардером Романом Абрамовичем, о чем писали СМИ. В ходе своего визита бизнесмен, как заявил Зеленский, хотел понять, на что киевские власти готовы пойти в вопросе мирных переговоров и, в частности, в вопросе Донбасса. Украинский президент снова отказался вывести свои войска из региона.

О том, что крупный российский бизнесмен ездил в Киев и встречался с Зеленским, сообщил Владимир Путин на ПМЭФ. Фамилию бизнесмена он тогда не назвал.