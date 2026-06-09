Песков: США оперативно сообщат об итогах разговора с Зеленским, если в нем были новации

Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сообщат РФ об итогах разговора с Владимиром Зеленским, если в беседе было что-то принципиально новое. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

О том, что Зеленский накануне провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

В Кремле на прошлой неделе заявляли, что поездка переговорщиков США в Россию готовится, но сроки еще неизвестны.