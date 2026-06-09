Пашинян обсуждает вступление "Гражданского договора" в Европейскую народную партию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет переговоры о вступлении своей партии "Гражданский договор" в состав Европейской народной партии (ЕНП), сообщил портал Euractiv.

Официальное решение пока не принято, однако Пашинян дал понять, что заинтересован в этом шаге. Общеевропейское политическое объединение якобы может одобрить членство "Гражданского договора" уже в этом году.

ЕНП - крупнейшая политическая фракция в Европейском парламенте, которая придерживается правоцентристской идеологии.

Ранее стало известно, что действующий премьер Армении Никол Пашинян снова получит право самостоятельно сформировать правительство страны по итогам прошедших выборов. Его партия "Гражданский договор", по предварительным данным Центризбиркома страны со всех 2 005 избирательных участков, набирает 49,825% голосов.