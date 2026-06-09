Минздрав начал доставлять лекарства дронами в шести регионах России

Министерство здравоохранения России начало тестировать доставку лекарств с помощью беспилотных летательных аппаратов. Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что эксперимент проходит в шести регионах страны. Сейчас дроны перевозят медицинские препараты между различными больницами и поликлиниками. Министр подчеркнул, что беспилотники помогут врачам быстрее оказывать помощь, особенно в случае происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Ранее власти разрешили медицинским организациям использовать дроны не только для перевозки лекарств, но и для транспортировки биоматериалов. Михаил Мурашко считает это направление очень перспективным для медицины будущего. Параллельно с этим президент Владимир Путин объявил, что в стране создадут специальные войска беспилотников. Пока Минздрав проверяет работу техники в тестовом режиме, чтобы в дальнейшем внедрить такие перевозки на постоянной основе по всей России.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава Диана Невзорова сообщила, что в России паллиативную помощь получают 78% нуждающихся пациентов, тогда как среднемировой показатель не достигает и 15%. В 2025 году такую поддержку в стране получили более 900 тысяч человек, что почти на 80% закрывает расчетную потребность, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения.