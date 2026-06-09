Состав "Автомобилиста" пополнил канадский защитник Клэг

Защитник Кейл Клэг подписал контракт с екатеринбургским "Автомобилистом". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение с игроком обороны рассчитано на два сезона. В минувшем сезоне Клэг выступал за "Манитобу" в АХЛ. Там защитник набрал 27 очков (9+18) в 67 матчах регулярного чемпионата и 0+2 в шести матчах плей-офф.

В клубе из Екатеринбурга также подтвердили подписание 28-летнего канадца и пожелали ему надежной и результативной игры.

Напомним, что в мае "Автомобилист" продлил контракт с нападающим Никитой Шашковым.