Сборная "РН-Юганскнефтегаза" одержала победу на зональном этапе летних спортивных игр в Краснодаре

Команда ООО "РН-Юганскнефтегаз" одержала победу на зональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Краснодаре. В состязаниях участвовали спортсмены из различных подразделений компании "Роснефть", включая Саратовский НПЗ, РН-Сервис, Кубаньнефтепродукт, Краснодарнефтегаз, Сибинтек-Софт и Ростовнефтепродукт.

Соревнования включали 12 видов спорта: футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, настольный теннис, силовое двоеборье, лёгкую атлетику, перетягивание каната, бильярд, пулевую стрельбу, плавание и дартс. Всего в команде "Юганскнефтегаза" было 42 спортсмена.

Каждый день приносил команде новые победы. Особенно впечатляющими были достижения гиревиков. Андрей Корнилов установил рекорд, подняв гирю 232 раза, а Альфред Сабиров, выполнив 224 подъёма, также стал чемпионом.

Успешно выступили и стрелки. Виктор Кравченко занял первое место в пулевой стрельбе, а Наталия Гриценко — третье. В командном зачёте по стрельбе наши спортсмены стали вторыми.

Командные виды спорта также принесли команде успех. В баскетболе команда заняла второе место, в лёгкой атлетике — первое, а в футболе — второе, уступив в финальном матче с минимальным счётом 0:1. Волейболисты же подтвердили свой статус, завоевав первое место.

Команда также добилась побед в настольном теннисе, плавании, легкоатлетических эстафетах и шахматах. Руководитель команды стал лучшим в дартсе.

В итоге команда набрала 147 очков и заняла первое место в общекомандном зачёте, уверенно победив на зональном этапе.