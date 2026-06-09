В Челябинске принято заявление о банкротстве строительной компании "Форвард"

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление ООО "Лиман" о признании банкротом строительной компании "Форвард".

В заявлении – три требования: признать "Форвард" банкротом; утвердить временного управляющего из списка членов саморегулируемой организации Союз "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих"; включить в третью очередь реестра требований кредиторов долг в 49,5 млн руб. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 14.20 13 июля.

Кроме того, в признание "Форварда" банкротом включился кредитор – ООО "Строительно-ремонтные работы" (Новороссийск). Заявление оставлено без движения. Устранить причины такого решения надо не позднее 31 июля, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.