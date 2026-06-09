ФК "Урал" подписал бывшего игрока Медиалиги Скоропупова

Екатеринбургский ФК "Урал" объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Ильей Скоропуповым, игравшем в Медиалиге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, последние полгода футболист выступал в составе "Урала-2". В 10 матчах он забил три мяча и отдал три результативные передачи.

"Илье 23 года. До перехода в систему "Урала" этой зимой он был одним из лучших игроков Медиалиги, где выступал за ФК "10". Желаем ярко проявить себя за основу и как можно больше голов за "Урал", - отметили в пресс-службе.

Накануне клуб из Екатеринбурга объявил об уходе из команды главного тренера Василия Березуцкого. Сам специалист признал, что у него не получилось решить стоявшую перед ним задачу по возвращению в РПЛ.