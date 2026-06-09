В Екатеринбурге отправили в колонию посредника во взятке за уклонение от армии

В Екатеринбурге вынесен приговор посреднику в передаче взятки за уклонение от армии. Уральца отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель уральской столицы Евгений Королев. Как показало расследование, один юноша очень хотел избежать призыва и через знакомых вышел на Королева, а тот за вознаграждение нашел другого посредника и договорился с травматологом-ортопедом одной из городских больниц.

"Цена вопроса" составила 675 тысяч рублей. Эти деньги молодой человек передал Королеву в конце 2025 года. 505 тысяч Евгений оставил себе "в качестве комиссии", а 170 тысяч отдал второму посреднику. Тот, в свою очередь, из этой суммы передал врачу 40 тысяч рублей.

Доктор провел призывнику операцию при полном отсутствии медицинских показаний, наложил швы и задним числом оформил фиктивные документы. Планировалось предоставить в военкомат сведения о якобы необходимом лечении и получить освобождение от армии. Однако все махинации вскрылись.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Евгению Королеву 5 лет колонии общего режима. В отношении других соучастников схемы также были возбуждены уголовные дела, которые сейчас рассматриваются в суде.