В Китае нашли четырехкрылого динозавра размером с сову

Палеонтологи обнаружили на северо-западе Китая останки неизвестного пернатого динозавра. Этот хищник жил около 120 млн лет назад, ловко перемещался в кронах деревьев и ловил первых птиц, используя планирующий полет, пишет телерадиокомпания "Мир".

Новый вид назвали Jian changmaensis. Он относится к группе микрорапторин и является родственником велоцираптора. Уникальное строение скелета подтверждает, что длинные перья росли у ящера на всех четырех конечностях. Это создавало необычный четырехкрылый силуэт.

Цзинмай О’Коннор из Полевого музея в Чикаго отметила, что это единственный нептичий динозавр, найденный в данной локации. Он был главным хищником в своей среде и значительно превосходил по размерам соседей. Размах его крыльев достигал 1,22 метра, что сопоставимо с крупной совой.

Хотя динозавр не умел махать крыльями, он эффективно парил в воздухе подобно белке-летяге. Окаменелость нашли в провинции Ганьсу, где ранее раскопали более сотни скелетов древних птиц. Как пишет Annals of Carnegie Museum, находка стала первым подтвержденным случаем обнаружения здесь неавиального динозавра.

Ранее в румынском уезде Прахова археологи нашли уникальный клад бронзового века, состоящий из трех тяжелых золотых нашейных колец, бронзового браслета и двух топориков. Искатель обнаружил сокровища на глубине всего 25 сантиметров под железными деталями, которые специально прикрывали ценности.