09 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Спецавтобазы&quot;

Жалобы и предложения: "Спецавтобаза" усиливает работу с обращениями жителей Среднего Урала

АО "Спецавтобаза" усиливает работу с обращением своих клиентов. С 9 по 16 июня в центральном офисе компании в Екатеринбурге будут организованы консультации с профильными специалистами, благодаря чему посетители смогут решить свой вопрос прямо на месте. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе регоператора.

"С началом летнего сезона объемы мусора традиционно растут — субботники, расхламления и ремонты, смена автошин, дачные работы неизбежно влекут за собой увеличение количества бытовых отходов, а после отпусков и каникул уральцы обращаются за перерасчетами. Чтобы еще оперативнее реагировать на вопросы жителей, региональный оператор АО "Спецавтобаза" усиливает работу по приему клиентов в своих офисах, а также организует несколько приемов граждан с участием руководителя предприятия и ведущих специалистов", — рассказали в компании.

Прием клиентов в офисе АО "Спецавтобаза"(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

Прием граждан осуществляется в рабочее время офиса: с 8.00 до 17.00 с понедельника по среду и в четверг (11 июня) с 8.00 до 16.00.

Усилена работа по приему граждан и в территориальных представительствах регионального оператора, которые на постоянной основе работают в Ирбите, Сухом Логу, Богдановиче, Тавде, Артемовском и других муниципалитетах. Специалисты помогут с заключением договора, перерасчетом и иными вопросами относительно услуги по вывозу мусора.

Прием клиентов в офисе АО "Спецавтобаза"(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

Более того, 9 июня в Сысерти пройдет большая выездная встреча вместе с представителями администрации городского округа. Жители смогут получить ответы на свои вопросы из первых рук. Также в этот день консультация пройдет в Малышевском муниципальном округе, а 10 июня состоится прием жителей в Каменске-Уральском, куда "Спецавтобаза" недавно поставила больше сотни новых контейнеров на замену старым ржавым бакам. 11 июня представители регоператора проведут встречу с жителями в Арамили, Асбесте, Тугулыме и Реже.

Офис АО "Спецавтобаза" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

"Полный график выездных встреч всегда заблаговременно публикуется на нашем сайте и в соцсетях. Также мы оповещаем население через местные паблики и официальные порталы администраций населенных пунктов", — сообщили в "Спецавтобазе".

Для тех, кто привык к дистанционному формату, есть удобные сервисы для решения вопросов по услуге вывоза мусора:

  • онлайн-диспетчер в мессенджере MAX по номеру 8 912 690 07 00;
  • электронная почта sab@sab-ekb.ru;
  • чат-панель (в правом нижнем углу на главной странице сайта "Спецавтобазы");
  • горячая линия 8-800-775-00-96 (звонок бесплатный).

Теги: Спецавтобаза, обращения жителей, мусор


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