Трамп заявил, что предупредил Нетаньяху о риске остаться "один на один" с Ираном

Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что тот может остаться без поддержки в случае эскалации с Ираном.

"Я сказал Биби: тебе стоит очень внимательно относиться к тому, что ты делаешь, потому что очень скоро ты можешь остаться один на один с Ираном", — приводит слова Трампа RT.

Ранее Иран объявил о том, что прекращает переговорный процесс с США и собирается блокировать не только Ормузский, но и Баб-эль-Мандебский пролив. Причиной стали новые удары Израиля по Ливану. Перед этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удар по Бейруту. Как сообщил израильский чиновник CNN, эти планы были согласованы с США. Однако, как сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп по телефону на повышенных тонах резко раскритиковал Нетаньяху за эти действия и потребовал отказаться от них.