"Завершение и оптимизация": Паслер перераспределил обязанности в свердловском правительстве

Губернатор Свердловской области Денис Паслер перераспределил обязанности между членами правительства региона. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Как отметил Паслер, на сегодня "все процессы завершены и оптимизированы в рамках имеющихся ресурсов".

"Количество исполнительных органов и подразделений осталось прежним. Перераспределены полномочия и обязанности между членами правительства, некоторые министерства и департаменты получили другое подчинение", - пояснил глава региона.

Так, первый заместитель губернатора – министр промышленности и науки Алексей Шмыков будет отвечать за деятельность министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов и экологии, департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, департамента ветеринарии, департамента государственных закупок, региональной энергетической комиссии.

Назначенный в этот понедельник вице-губернатор Василий Козлов будет курировать департамент внутренней политики и департамент информационной политики.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова координирует министерство здравоохранения, министерство образования, министерство социальной политики, министерство культуры, министерство физической культуры и спорта и департамент молодежной политики.

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин ответственен за деятельность министерства экономики, инвестиций и территориального развития, министерства цифрового развития и связи, департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, департамента по труду и занятости населения.

Заместитель губернатора Сергей Швиндт возьмет под свой контроль министерство строительства и развития инфраструктуры, министерство транспорта и дорожного хозяйства, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также департамент государственного жилищного и строительного надзора.

Заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов будет куратором министерства по управлению государственным имуществом и управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Заместитель губернатора Азат Салихов отвечает за работу министерства общественной безопасности, департамента по обеспечению деятельности мировых судей, управления ЗАГС, управления архивами и управления делами губернатора и правительства Свердловской области

Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Сергей Никонов координирует деятельность аппарата губернатора и правительства, а также администраций Горнозаводского, Восточного, Западного, Северного и Южного управленческих округов.

Согласно указу Паслера, деятельность министерства финансов, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, министерства международных и внешнеэкономических связей, департамента противодействия коррупции губернатор будет контролировать лично.