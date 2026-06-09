09 Июня 2026
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Завершение и оптимизация": Паслер перераспределил обязанности в свердловском правительстве

Губернатор Свердловской области Денис Паслер перераспределил обязанности между членами правительства региона. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Как отметил Паслер, на сегодня "все процессы завершены и оптимизированы в рамках имеющихся ресурсов".

"Количество исполнительных органов и подразделений осталось прежним. Перераспределены полномочия и обязанности между членами правительства, некоторые министерства и департаменты получили другое подчинение", - пояснил глава региона.

Так, первый заместитель губернатора – министр промышленности и науки Алексей Шмыков будет отвечать за деятельность министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов и экологии, департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, департамента ветеринарии, департамента государственных закупок, региональной энергетической комиссии.

Алексей Шмыков на форуме партии "Единая Россия" "Есть результат!" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Назначенный в этот понедельник вице-губернатор Василий Козлов будет курировать департамент внутренней политики и департамент информационной политики.

Василий Козлов на региональном этапе XXXII Международных Рождественских образовательных чтений в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова координирует министерство здравоохранения, министерство образования, министерство социальной политики, министерство культуры, министерство физической культуры и спорта и департамент молодежной политики.

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова(2025)|Фото: Накануне.RU

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин ответственен за деятельность министерства экономики, инвестиций и территориального развития, министерства цифрового развития и связи, департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, департамента по труду и занятости населения.

Дмитрий Ионин(2022)|Фото: Накануне.RU

Заместитель губернатора Сергей Швиндт возьмет под свой контроль министерство строительства и развития инфраструктуры, министерство транспорта и дорожного хозяйства, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также департамент государственного жилищного и строительного надзора.

Сергей Швиндт(2019)|Фото: Накануне.RU

Заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов будет куратором министерства по управлению государственным имуществом и управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Заместитель губернатора Азат Салихов отвечает за работу министерства общественной безопасности, департамента по обеспечению деятельности мировых судей, управления ЗАГС, управления архивами и управления делами губернатора и правительства Свердловской области

салихов азат равкатович заместитель губернатора свердловской области(2017)|Фото: Накануне.ru

Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Сергей Никонов координирует деятельность аппарата губернатора и правительства, а также администраций Горнозаводского, Восточного, Западного, Северного и Южного управленческих округов.

Согласно указу Паслера, деятельность министерства финансов, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, министерства международных и внешнеэкономических связей, департамента противодействия коррупции губернатор будет контролировать лично.

Теги: правительство, обязанности, министерства, департаменты, Паслер, губернатор


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