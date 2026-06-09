Челябинец получил срок за то, что оставлял себе деньги, шедшие на взятки

43-летний челябинец Александр Свиридов получил солидный срок за хищение денег, переданных ему как взятка.

По данным регионального управления ФСБ, в 2021-22 гг. директор ООО "Уралдорстрой" Нвер Колозян ошибочно полагал, что Александр Свиридов имеет знакомых среди должностных лиц, которым руководитель компании хотел дать взятки. Однажды он предложил Свиридову быть посредником при передаче денег.

Тот просил Колозяна переводить деньги на подконтрольные ему счета, обещая направить их дальше, однако оставлял их себе. В итоге "посредник" похитил более 50 млн руб. Приговор – три с половиной года колонии общего режима и штраф в 900 тыс. руб. Приговор в силу не вступил, пишет "Ъ-Южный Урал".