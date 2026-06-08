Екатеринбуржцы, проголосовавшие за благоустройство парка "7 ключей", смогут выиграть призы

Жители Екатеринбурга, проголосовавшие за благоустройство парка "7 ключей" по программе "Формирование комфортной городской среды", смогут поучаствовать в розыгрыше призов, среди которых велосипед, телефон и умная колонка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что свой голос за благоустройство той или иной территории отдало уже 264 тыс. 438 человек. 26 тыс. 254 проголосовали за парк "7 ключей". Инициаторами лотереи выступили замглавы Екатеринбурга, общественный куратор парка Дмитрий Ноженко и предприятия Железнодорожного района.

Для участия в розыгрыше необходимо:

проголосовать за парк "7 ключей" на платформе ФКГС;

заполнить форму;

прикрепить скриншот, подтверждающий участие в голосовании.

Тем, кто голосовал ранее, необходимо снова авторизоваться на сайте ФКГС и сделать скриншот с вашим выбором. Голосование продлится до 12 июня. Победители будут определены случайным образом после окончания голосования.