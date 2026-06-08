В Екатеринбурге началась установка памятника режиссеру Балабанову

В понедельник, 8 июня, в Екатеринбурге началась установка памятника режиссеру Алексею Балабанову. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бронзовый вагон весом более 10 тонн привезли из литейной мастерской ко Дворцу молодежи на трале. В ближайшее время туда доставят саму скульптуру Балабанова весом 300 килограммов и еще одну деталь памятника – пишущую машинку.

Сейчас специалисты закрепляют вагон с колесами на бетонном основании. Как отметили в мэрии, особенность памятника такова, что фары трамвая смогут светиться – для этого к ним подведут электричество.

Напомним, официальное открытие памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге намечено на 16 июня.