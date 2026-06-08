В Челябинске "Макфа" решила стабилизировать цены на пшено

"Макфа" подписала декларацию о стабилизации цен на пшено. В случае необходимости власти смогут заключать с хозяйствующими субъектами соглашения о стабилизации цен на товары.

Предприятие сообщило в министерство сельского хозяйства Челябинской области о готовности добровольно ограничить отпускную цену на пшенную крупу для поддержки граждан. Производитель продуктов питания гарантировал своевременную и оперативную поставку указанной крупы. Такая мера будет способствовать стабилизации цен на крупу и повысит её доступность для жителей региона, сообщает УФАС по Челябинской области.

В мае 2024 г. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России "Макфа", стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании.