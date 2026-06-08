Песков: Минэнерго разрабатывает меры для решения проблем с топливом в Крыму

Минэнерго разрабатывает меры для устранения проблем с топливом в Крыму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент действительно определенные проблемы есть и разрабатывается комплекс мер, чтобы эту ситуацию исправлять", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков добавил, что власти работают и над тем, чтобы не допустить дефицита топлива и продовольствия в Крыму на фоне необоснованного ажиотажа. Он напомнил, как несколько лет назад в Москве и других крупных городах скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. "Иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям", - отметил Песков.

Напомним, в Крыму и Севастополе с наступлением высокого сезона вновь возник дефицит автомобильного топлива. В конце мая на полуострове ввели лимиты на покупку бензина "в одни руки": топливо выдают по талонам не более 20 литров на машину, а наливать его в канистры запрещено. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация нормализуется в течение месяца. Тем временем, спрос туристов на поездки в республику сократился почти на треть на фоне дефицита бензина.