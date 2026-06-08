"Не получилось": Березуцкий высказался о своем уходе из "Урала"

Теперь уже бывший главный тренер ФК "Урал" Василий Березуцкий высказался о своем уходе из екатеринбургского клуба.

Сегодня "Урал" объявил, что Березуцкий покидает пост главного тренера команды. Причиной ухода российского специалиста в ФК назвали истечение контракта и решение его не продлевать.

Сам Василий в обращении, опубликованном в соцсетях клуба, назвал Екатеринбург гостеприимным городом и поблагодарил болельщиков.

"Вы – замечательные, верные, преданные, любящие свою команду. И город замечательный, он однозначно заслуживает того, чтобы быть представленным в РПЛ. К сожалению, в этом сезоне не получилось, но я уверен, что вскоре задача будет решена, у клуба для этого есть все необходимое. Всегда буду с теплом вспоминать время, проведенное на Урале", - заявил бывший тренер екатеринбургской команды.

Березуцкий возглавил "Урал" в конце 2025 года. Перед ним стояла цель вернуть команду в Российскую Премьер-лигу, тренер обещал приложить все усилия для этого. Однако задача оказалась не выполнена – уральцы уступили махачкалинскому "Динамо" в стыковых матчах при довольно спорном судействе.