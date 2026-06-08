IIHF распределила команды на ЧМ-2027 по хоккею в Германии

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила список участников и состав групп для будущего чемпионата мира. Турнир примет Германия с 14 по 30 мая 2027 года. Организаторы уже распределили 16 национальных сборных по двум корзинам, пишет РГ.

В группу A попали Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения и Украина. В группу B — Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан и Венгрия.

При этом федерация еще не вынесла окончательный вердикт по поводу сборной России. Чиновники обсудят возвращение российских хоккеистов на лед во время конгресса IIHF в сентябре. Ранее дисциплинарный совет организации отменил январское решение об отстранении России на сезон 2026/27, которое принимали из соображений безопасности. Теперь спортивному сообществу предстоит дождаться осени, чтобы узнать итоговый состав участников мирового первенства.