08 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: фестиваль &quot;Движение&quot;

Гостями фестиваля "Движение" в Екатеринбурге стали 150 тысяч человек

Третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта "Движение" в Екатеринбурге подошел к концу. Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, за три дня на своих площадках он собрал более 150 тысяч жителей города и гостей со всей России, а для участия в фестивале в столицу Урала приехали 5 тысяч байкеров, в том числе из Белоруссии и Казахстана.

Старт фестивалю дали губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В этом году участников поприветствовал и благословил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Владыка заложил новую традицию общей молитвы на открытии масштабных городских событий.

Фестиваль "Движение" в Екатеринбурге(2026)|Фото: фестиваль "Движение"

Фестиваль "Движение" в Екатеринбурге(2026)|Фото: фестиваль "Движение"

Благодаря поддержке Фонда святой Екатерины, группы компаний "Принцип" и "Сима-Ленд" фестиваль шел три дня вместо двух. И все это время в Верхней Пышме и Екатеринбурге буквально кипела жизнь.

Фестиваль "Движение" в Екатеринбурге(2026)|Фото: фестиваль "Движение"

Фестиваль "Движение" в Екатеринбурге(2026)|Фото: фестиваль "Движение"

Музыкальными хэдлайнерами музыкальной части "Движения" стали Сергей Бобунец, Вячеслав Бутусов, Елка и Чиж. Вместе с другими музыкальными группами они каждый день давали концерты в Историческом сквере, а по всему центру Екатеринбурга работали десятки зон, от которых невозможно было оторваться. Состоялись выступления по мотофристайлу от Meteor FMX и стантрайдингу от команды Legend team, мототакси, школа безопасности ГАИ, тест-драйвы, форумы и уникальные экспозиции.

Фестиваль "Движение" в Екатеринбурге(2026)|Фото: фестиваль "Движение"

Особенный интерес вызвали выставка уникальных мотоциклов из коллекции будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создает Русская медная компания, и кастом-шоу "Железное дело", где в режиме реального времени собирали мотоцикл на базе двигателя "Урала".

Фестиваль "Движение" в Екатеринбурге(2026)|Фото: фестиваль "Движение"

Городской пруд стал местом для соревнований по водно-моторному спорту в дисциплинах аквабайк, гидрофлай, мотосерф, фристайл, а гидрофлаеристы устроили ночное водное шоу в светящихся костюмах. Кроме того, в этом году организаторы провели первый женский мотофорум, на котором собрались 350 участниц из 20 женских мотоклубов страны.

Фестиваль "Движение" в Екатеринбурге(2026)|Фото: фестиваль "Движение"

Безопасность на фестивале обеспечивали сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области, УМВД Екатеринбурга и УМВД Верхней Пышмы, а также несколько сотен сотрудников ЧОП. Порядок на мотопараде обеспечили сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области и мотособщество "Мотоджимхана Екатеринбург".

Фестиваль "Движение" в Екатеринбурге(2026)|Фото: фестиваль "Движение"

Теги: Движение, фестиваль, мотокультура, Екатеринбург


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