В Челябинске мать оштрафована на 2 миллиона за попытку "отмазать" сына от армии

В Челябинске оштрафована мать, которая хотела "отмазать" своего сына от срочной службы в армии.

Преступление совершено в 2024 г. Чтобы её сыну поставили диагноз, из-за которого парня не взяли бы в армию, женщина через посредника заплатила 180 тыс. руб.

Вину она признала и раскаялась. Советский райсуд Челябинска оштрафовал подсудимую на 2 млн руб. Приговор в силу не вступил, сообщает объединённая пресс-служба судов Челябинской области.