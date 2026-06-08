08 Июня 2026
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Фото Клуба настольного тенниса УГМК

Женская команда УГМК стала первым чемпионом Профессиональной лиги настольного тенниса

В Казани завершился первый сезон Профессиональной лиги настольного тенниса – нового всероссийского клубного турнира, созданного в 2025 году. Матчи решающей стадии чемпионата прошли с 3 по 7 июня, а победителем соревнований стала женская команда УГМК.

Финал турнира стал историческим для российского настольного тенниса: золотые медали впервые разыграли между собой две команды одного клуба – УГМК и "УГМК-Резерв". На пути к финалу "УГМК-Резерв" обыграл команду "МГФСО-Москва" со счетом 3:2. Основная команда УГМК в полуфинале уверенно победила архангельскую "Родину-ФНТ АО" – 3:0.

Команды УГМК по настольному теннису(2026)|Фото Клуба настольного тенниса УГМК

Как сообщили Накануне.RU в Клубе настольного тенниса УГМК, в матче за "золото" тренеры команд остались на трибунах, а одноклубницы вышли разыгрывать чемпионский титул между собой. В первой же встрече победу одержала спортсменка второй команды Валерия Коцюр, переиграв в пятисетовом поединке Сунь Минян. Но эта победа так и осталась единственной у "Резерва" в матче.

Валерия Коцюр(2026)|Фото Клуба настольного тенниса УГМК

Элизабет Абраамян и Валерия Щербатых выиграли свои встречи, и в решающем матче двух китаянок Сунь Минян также не дрогнула против Сунь Чень. В итоге 3:1, и основная команда УГМК стала первым чемпионом Профессиональной лиги настольного тенниса. При этом команда в пятый раз подряд забрала чемпионский кубок клубного чемпионата.

Сунь Минян(2026)|Фото Клуба настольного тенниса УГМК

"Очень важно, что мы справились, легких матчей на турнире у нас не было, потому что мы – главный раздражитель и нас все хотят обыграть. Особенно, когда играешь против своих! Мы победили в пятый раз подряд, но есть к чему стремиться: в 90-х команда из Нижнего Новгорода выигрывала чемпионат шесть раз подряд. Продолжим творить историю!", - отметила после победы главный тренер команды Татьяна Кутергина.

Женская команда УГМК по настольному теннису(2026)|Фото Клуба настольного тенниса УГМК

Стоит также отметить, что мужская команда УГМК после трех чемпионских сезонов подряд в российском чемпионате заняла второе место. Томислав Пуцар, Никита Артеменко и Кирилл Скачков со счетом 1:3 уступили "Факелу-Газпром" из Оренбурга.

Никита Артеменко(2026)|Фото Клуба настольного тенниса УГМК

Таким образом, по итогам сезона-2025/26 команды Клуба настольного тенниса УГМК завоевали три медали чемпионата России: одну золотую и две серебряные.

Теги: настольный теннис, УГМК, лига, чемпион


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