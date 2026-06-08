Мизулина: ЕГЭ - это лотерея, а не честный экзамен

ЕГЭ - это лотерея, в которой участники находятся в неравных условиях. В нынешнем виде он "не имеет ничего общего с честностью и справедливостью". Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

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Пока одни выпускники получают понятные тексты для сочинения, другие плачут из-за ограниченного времени на анализ странно составленных заданий, где неизвестно, чего хотят составители, отмечает эксперт.

Она привела выдержки из многочисленных обращений выпускников и родителей. А одна медалистка написала Мизулиной не столько о самом ЕГЭ, сколько о том, что к школе к нему практически невозможно подготовиться - таково состояние системы образования. Об этом много лет говорят многие депутаты.

"В моей школе наблюдаются серьезные проблемы с преподавательским составом. Недостаток квалифицированных педагогов вынуждает привлекать "специалистов", прошедших краткосрочные курсы по профильным предметам... Я уходила с уроков, чтобы готовиться, ведь на уроках мы не делали ровно ничего... Это вызывает у меня серьезные опасения относительно качества образования, которое получают дети, особенно учитывая, что не все семьи могут позволить себе дополнительные расходы", - пишет выпускница.

Она также указывает на чехарду с учителями, которые ломают детям психику и унижают их, а за все 11 лет своего обучения в школе она не заметила никаких улучшений.