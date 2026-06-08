Глава Тувы подвел итоги работы на полях ПМЭФ

На завершившемся в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме ПМЭФ-26 делегация республики Тува под руководством Владислава Ховалыга подписала целый ряд соглашения, которые придадут новый импульс развитию региона.

Так, Глава Тувы подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Стороны выразили уверенность, что новое соглашение будет способствовать еще большему укреплению межрегиональных всесторонних отношений. В ходе участия в Петербургском международном экономическом форуме Владислав Ховалыг перезаключил соглашения о сотрудничестве с руководителями ряда регионов, укрепив уже имеющиеся деловые и социальные связи с ними. В заключительный день форума им были подписаны соглашения республиками Татарстан, Омской областью и Беларусь. Новые документы лягут в основу дальнейших совместных социально-экономических проектов и выведут взаимодействие субъектов на новый уровень.

На площадке ПМЭФ прошло открытие стенда «Большая Сибирь» при участии полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, глав и губернаторов всех сибирских субъектов.

«Наш макрорегион — большая семья краев и республик, символ единства. Вместе мы представляем мощный экономический, инвестиционный и культурный потенциал. Рады представлять республику в составе этой сильной команды», - прокомментировал церемонию открытия стенда Владислав Ховалыг.

С руководством Фонда Росконгресс глава Тувы обсудил ход подготовки к IV Международному буддийскому форуму.

«Работа идет строго по графику, детально прорабатываем организацию и программу. Приглашения уже направлены российским и зарубежным участникам. География гостей будет обширной, и мы делаем все, чтобы форум прошел на высшем уровне. Наша задача — сделать событие ярким и запоминающимся для гостей и всех жителей Тувы», - написал по итогам встречи руководитель региона на своих страницах в соцсетях.



Напомним, что при поддержке Фонда Росконгресс проходят мероприятия Международного буддийского форума, который начал проводиться в России с 2023 года. Впервые он прошёл в Улан-Удэ с участием гостей из Вьетнама, Индии, Китая, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки и других буддийских стран. В 2024 году событие состоялось также в Бурятии, однако организаторы приняли решение сделать этот форум переходящим. В 2025 году международное мероприятие принимала Калмыкия, а в 2026-м принимает Тува. Смена локаций, по задумке, сделает событие интереснее и позволит гостям оценить многообразие российского буддизма.

Также на полях ПМЭФ Владислав Ховалыг пригласил принять участие в форуме индийскую делегацию, с которой регион заключил меморандум о сотрудничестве. Приоритетным направлением определён этнокультурный туризм.

На развитие туристической отрасли Тувы направлено и соглашение, которое на ПМЭФ Глава республики подписал с одним из признанных лидеров российского туризма – компанией FUN&SUN (ООО «ТТ-Трэвел»).



Владислав Ховалыг подчеркнул, что в республике можно гармонично развивать экологическое, этнографическое, приключенческое и оздоровительное направления.

На то, чтобы отдых в Туве стал более доступным и комфортным, направлено сотрудничество с Cosmos Hotel Group, занимающейся возведением трёхзвёздочного отеля в Кызыле. Владислав Ховалыг встретился на ПМЭФ с президентом компании Александром Бибой, которому рассказал о ходе строительства объекта.

Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме были обсуждены и заключены соглашения о развитии других экономических сфер Тувы.

Так, заключено соглашение с АНО «Общественный капитал» о внедрении в республике Стандарта общественного капитала бизнеса. Соглашение, сообщил Владислав Ховалыг в соцсети, ставит целью развитие механизмов поддержки ответственного предпринимательства, поощрение его участия в развитии региона и страны.



«За последние пять лет число предпринимателей увеличилось на 51%, а количество людей, занятых в малом и среднем бизнесе, — в 2,8 раза. Оборот розничной торговли вырос в 2,6 раза: с 25,2 до 66,7 млрд рублей. Новый Стандарт поможет закрепить эти успехи. Он сделает работу компаний более открытой, привлечет надежных инвесторов и побудит бизнес активнее участвовать в развитии республики. Предприниматели смогут укрепить свою репутацию и получить дополнительные возможности для роста», – пояснил суть новации Глава республики.

Подписано еще одно значимое для республики и ее экономического развития соглашение – с ПАО «КАМАЗ», крупнейшей автомобильной корпорацией России и одним из ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков.



«В рамках соглашения планируется поставка тяжелой техники для горнодобывающих и строительных предприятий, развитие сервисной сети на территории республики, а также подготовка квалифицированных кадров. Уверен, данное сотрудничество придаст серьезный импульс развитию нашей инфраструктуры и поможет в полной мере раскрыть промышленный потенциал региона», – так Владислав Ховалыг оценивает перспективы дальнейшего сотрудничества с «КАМАЗ».

На рабочей встрече с заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным глава Тувы обсудил технические стороны по исполнению поручения Президента России по продлению программы льготного ипотечного кредитования в регионе.

«Продление действия двухпроцентной ставки напрямую влияет на благополучие тысяч наших семей и помогает закрепить успехи строительного комплекса республики. Совместно с Минстроем России прорабатываем юридические механизмы и лимиты финансирования, чтобы программа бесперебойно заработала на новом этапе», - прокомментировал встречу Владислав Ховалыг.

В текущем году жилье в новостройках участникам программы готовы предоставить 13 застройщиков, которыми в целом возводятся 60 домов на 4132 квартиры на 188 тыс м². Из них в 2026 году по плану должны быть сданы 23 дома общей площадью квартир 80,4 тыс м². На конец мая, по данным регионального Минстроя, на участие в льготной ипотечной программе на приобретение жилья в Туве принято уже более 1400 заявок, из которых одобрены 692, заключено 392 кредитных договора из запланированных 1000 на этот год.

Тува также на полях ПМЭФ сделал шаг к качественному обновлению экономики благодаря укреплению сотрудничества с крупнейшим универсальным банком России и Восточной Европы - Сбером.

«Сотрудничество со Сбером позволит нам не просто привлечь инвестиции, но и создать новые рабочие места, поддержать наших местных мастеров и ремесленников, а также вывести тувинские бренды на общероссийский уровень», - подчеркнул Глава региона.

И добавил, что уже видны первые результаты совместной работы с банком: благодаря его поддержке были построены 13 новых спортивных площадок для школ и общественных территорий, а общий объём финансовой помощи за 2025–2026 годы составил 156 млн рублей, которые были направлены на развитие образования, здравоохранения, туризма и благоустройство общественных пространств. Глава Тувы выразил благодарность Герману Грефу и всей команде Сбера за внимание к республике и готовность к долгосрочному сотрудничеству.