08 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Программа "Атома" вошла в сборник лучших демографических практик свердловских предприятий

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей провел "круглый стол", посвященный социальной поддержке бизнесом сотрудников с семейными обязанностями. На нем был презентован сборник лучших демографических практик, реализуемых крупными предприятиями региона.
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Сборник был выпущен в апреле этого года. В его подготовке приняли участие предприятия-члены СОСПП, правительство Свердловской области и ведущие университеты региона.

Строительный холдинг "Атом" представил в сборнике уникальный многолетний опыт реализации жилищной программы, а также корпоративных мероприятий, направленных на поддержку здоровья работников, продвижение традиционных семейных ценностей и воспитание молодежи.

"Руководство "Атома" стремится обеспечить коллективу условия для совмещения профессиональных и семейных обязанностей, возможности улучшить условия проживания в родном регионе. Надежность компании и масштаб ее деятельности обуславливают уверенность сотрудников в завтрашнем дне. Любой сотрудник может рассчитывать на поддержку предприятия в приобретении современного жилья, обеспеченного всей необходимой инфраструктурой в рамках действующей на предприятии корпоративной жилищной программы. Причем, если в компании работают оба супруга, они могут объединить свои льготы и взять квартиру на особых условиях.

Мы реализуем комплекс мер для поддержания и укрепления здоровья сотрудников: проводим профилактические осмотры, прививочные кампании; в контуре холдинга есть своя многопрофильная клиника, где можно пройти обследования и лечение, 22 года проводим ежегодную корпоративную спартакиаду. Девять лет подряд сборная "Атома" удерживает титул чемпиона на спартакиаде строительной отрасли региона, что свидетельствует о сильных спортивных традициях и развитой культуре здорового образа жизни на предприятии", - рассказала в ходе "круглого стола" замдиректора по персоналу Лариса Немкина.

Презентация сборника лучших демографических практик(2026)|Фото: пресс-служба СОСПП

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атома", большое внимание в холдинге уделяется поддержке детей сотрудников: для них проходят творческие и образовательные мероприятия, конкурсы и праздники, оказывается помощь в профориентации и формировании карьерного трека. Около 10% молодежи, ежегодно трудоустраиваемой на предприятия холдинга – это дети сотрудников. Выдержанная и сбалансированная корпоративная политика позволяет "Атому" эффективно удерживать персонал: треть сотрудников работает в холдинге 10 лет и более.

Подробно ознакомиться с мерами поддержки семейных сотрудников можно в сборнике "Демографические практики предприятий Свердловской области".

"Помимо успешных корпоративных практик, в сборнике присутствует исследовательская часть, а также описаны меры государственной поддержки лиц с семейными обязанностями, с подробным описанием механизма их получения в Свердловской области. Сборник будет интересен как органам власти, так и самим предприятиям для обмена опытом", - отметила на презентации исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова.

Теги: практики, программа, сборник, Атом


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