В Молдавии БПЛА взорвался возле села Лопатна

Дрон взорвался в ночь на 8 июня у села Лопатна в Молдавии. Как сообщила полиция республики, никто не пострадал.

Службы оцепили территорию взрыва, передает РИА Новости. Саперы прибыли для оценки рисков, проводится расследование.

О беспилотнике в полицию сообщил местный житель. СМИ пишут, что дрон был украинским - на обломках обнаружили надпись "обережно гвинт рухома частина".

Также сегодня о сбитии дрона заявили в армии Латвии, для этого в воздух поднимали истребители НАТО. Жители Лудзенского и Резекненского краев получили «оранжевое» предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. Их попросили спрятаться в укрытиях, не подходить к окнам и не приближаться к подозрительным и низколетящим объектам. Позже дрон был сбит в небе над селом Роговка.

В конце марта Прибалтика открыла воздушное пространство для пролета украинских беспилотников для атак по северо-западу России. В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что украинский режим намерен использовать не только воздушные коридоры, ранее предоставлявшиеся странами Балтии, но и их территории для запуска беспилотников.