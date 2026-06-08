Главный тренер ФК "Урал" Березуцкий покидает клуб

Василий Березуцкий покидает должность главного тренера ФК "Урал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главным тренером Березуцкий был назначен в декабре 2025 года. С тех пор под его руководством команда провела 15 официальных матчей, заполучив шесть побед, дважды сыграв вничью и проиграв семь раз при разнице мячей 21:16.

Причиной ухода в ФК называют истечение контракта и решение не продлевать трудовые отношения.

"Благодарим Василия Владимировича и желаем ему успехов в дальнейшей работе", - добавили в ФК "Урал".