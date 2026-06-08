"Уралкалий" реализует социальные проекты в Березниках и Соликамске

"Уралкалий" с июня по август 2026 года направит более 12 млн руб. на реализацию социальных проектов в Березниках и Соликамске. Проекты ориентированы на занятость более 8000 детей и подростков в городах присутствия и сельских территориях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В Березниках и Соликамске в школах и молодежных центрах начали работу трудовые отряды "СОЛидные люди". Подростки займутся благоустройством территорий образовательных учреждений и общественных пространств. "Уралкалий" профинансировал оплату труда школьников и педагогов, а также приобретение брендированной формы. Для юных журналистов будут реализованы проекты "СОЛидные люди. Пресса".

Проекты "Активное детство" в Соликамске и "Лето, на старт!" в Березниках пройдут в 32 детских садах на спортплощадках, установленных компанией в рамках проекта "Уралкалий" — будущим чемпионам". Спортивные мероприятия направлены на развитие физической активности и здоровья дошкольников.

В Березниках, Соликамском и Александровском муниципальных округах будет реализован проект "Сельские каникулы" для детей, проживающих на сельских территориях. Проект поможет детям расширить кругозор, принять участие в профориентационных и спортивных мероприятиях, а также интерактивных программах.

В Березниках "Уралкалий" профинансировал укладку современного искусственного покрытия на футбольном поле и установку ворот в загородном лагере отдыха и оздоровления детей "Дружба".

"Финансирование социальных проектов, направленных на организацию отдыха детей и подростков — важный вклад в социальное благополучие территорий присутствия. Благодаря поддержке «Уралкалия» дети могут проводить время активно, безопасно и с пользой для здоровья, раскрывать свои таланты и расширять кругозор. Инвестиции в социальные проекты— это инвестиции в будущее региона и страны в целом", - отметил директор по взаимодействию с органами власти "Уралкалия" Олег Калинский.

"Всестороннее развитие детей и молодежи в регионах и городах нашего присутствия — один из ключевых приоритетов социальной политики Группы "Уралхим". Реализуя подобные проекты, мы даем детям и подросткам возможность поближе познакомиться с окружающим их миром, различными профессиями и видами спорта. Это, в свою очередь, поможет ребятам определиться с будущей профессией и увлечениями. Уверен, что совместные усилия бизнеса, образовательных учреждений и молодежных центров дадут реальный результат — активное и здоровое будущее поколение", - подчеркнул директор по внешней социальной политике и спорту "Уралхима" Радмир Габдуллин.