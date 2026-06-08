Алексей Текслер: Челябинская область на ПМЭФ не только достойно представила свой потенциал, но и существенно продвинула свои интересы на уровне страны

Челябинская область по итогам 2025 года вошла в ТОП-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, представленного АСИ, заняла 9 место. Это наглядно подтверждает, что несмотря на внешние вызовы, экономика Южного Урала адаптировалась, планомерная работа правительства региона совместно с федеральными органами власти, муниципалитетами, институтами развития и предпринимательским сообществом по формированию комфортных условий ведения бизнеса за счет предоставления широкого комплекса мер поддержки дает результат.

«В первую очередь для нас важно, чтобы бизнесу было удобно и выгодно работать в Челябинской области. Позиция в Нацрейтинге – один из важных факторов в этом процессе. И речь не только о крупном бизнесе: крайне необходимо, чтобы малое и среднее предпринимательство – зачастую ключевой поставщик больших промышленных предприятий – наращивало свои показатели в структуре региональной экономики. Именно поэтому мы выстраиваем комплексную систему поддержки на всех уровнях», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ежегодный объем инвестиций в основной капитал в регионе второй год превышает 500 млрд. рублей. В 2025 году завершено строительство сборочного корпуса АО «АЗ Урал», реконструкция установки механической и биохимической очистки сточных вод цеха улавливания и переработки химических продуктов, строительство агрегата продольной резки листопрокатного цеха №8 ПАО ММК. Продолжается реализация крупных инвестпроектов - строительство цинкового электролизного завода CAREPLANT в Верхнем Уфалее, разработка и освоение производства перспективного модельного ряда ведущих мостов и передних осей автомобилей «УРАЛ» и колесной техники СДМ, строительство завода минеральных удобрений в Карабаше производительностью 656 тыс. тонн удобрений в год.

Формируется инфраструктура ОЭЗ «Южноуральская», созданной в Красноармейском округе в марте прошлого года. Статус резидентов ОЭЗ получили уже два предприятия, планирующие создать высокотехнологичные, максимально роботизированные производства с объемом инвестиций порядка 50 млрд рублей в перспективе ближайших лет.

Работа с инвесторами строится в рамках внедренного регионального инвестиционного. Аналогичные стандарты внедрены в каждом муниципалитете, работает сервис «ПОС-Бизнес», с помощью которого предприниматели и инвесторы могут сообщить о любых трудностях, получить консультацию или помощь.

Также региональные власти системно выстраивают партнерские отношения с крупнейшими российскими корпорациями, в том числе и по развитию социальной сферы.

На площадке ПМЭФ-26 «Росатом» и Правительство Челябинской области продлили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сотрудничество с Госкорпорацией «Росатом» имеет для Челябинской области стратегическое значение. Наша общая задача – не только поддерживать высокий уровень работы градообразующих предприятий, но и обеспечивать комплексное развитие этих городов. Подписанное соглашение закрепляет основные направления этой системной совместной работы», – подчеркнул Алексей Текслер.

Соглашение предусматривает совместную работу по улучшению инвестиционной привлекательности Челябинской области и социально-экономическому развитию «атомных» городов. Стороны планируют развивать в регионе высокотехнологичное производство, в том числе внедрять передовые разработки «Росатома» в сфере аддитивных, композитных, медицинских технологий, заниматься комплексным развитием электроэнергетики, в том числе расширением электрозарядной инфраструктуры, цифровизацией ЖКХ, вести совместную работу по добыче и переработке полезных ископаемых и другим направлениям.

«Росатом сегодня аккумулирует не только компетенции в сфере использования мирного атома, но и новые направления развития высоких технологий. Все эти наработки мы активно продвигаем внутри страны, в первую очередь – в городах нашего присутствия. Подписанное соглашение позволяет синхронизировать наши усилия с Челябинской областью на годы вперед. В регионе работают стратегические предприятия атомной отрасли, и мы заинтересованы в том, чтобы города, где они расположены, успешно развивались. К этому форуму мы пришли с уже готовыми мастер-планами, и теперь наша общая задача – вместе начать реализацию масштабных проектов», – отметил Алексей Лихачев.

Напомним, с 2023 года в ЗАТО региона реализуется уникальная программа «Наш дом. Наш двор. Наш город». В рамках программы предусмотрена комплексная модернизация тротуаров, пешеходных зон и дворовых территорий. Финансируются мероприятия совместно Правительством Челябинской области и Госкорпорацией «Росатом».

Полпред Президента РФ в УрФО Артем Жога в ходе посещения стенда Челябинской области на ПМЭФ-2026 отметил, что Южный Урал активно выстраивает партнерские отношения со многими крупнейшими российскими компаниями, что дает региону дополнительные возможности планомерно вести работу по улучшению качества жизни людей.

Оценивая стенд Южного Урала Артем Жога сказал: «Площадка Южного Урала называется "Симфония Челябинской области" и объединяет промышленный потенциал с передовыми технологиями, туризмом и культурой. В этом синтезе весь Урал: мощные ресурсы, талантливые люди и большое желание идти вперёд».

В рамках ПМЭФ губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в панельной сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности».

Участие в дискуссии приняли заместитель председателя Правительства России Александр Новак, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, председатель совета директоров компании «Логика молока» Руслан Алисултанов, первый заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, основатель Wildberries Татьяна Ким, основатель Kismet Capital Group Иван Таврин, председатель совета директоров China Chengtong International Бохуэй Сунь.

Зампредседателя правительства России Александр Новак отметил, что мировая экономика структурно меняется: центры роста смещаются к БРИКС, Азии, Африке и Латинской Америке, ускоряется развитие цифровых технологий, ИИ и роботизации, усиливаются протекционизм и переход к национальным валютам. Россия, по его словам, несмотря на санкции, сохраняет рост благодаря внутреннему спросу, импортозамещению, инвестициям и сотрудничеству с дружественными странами. Среди ключевых задач он назвал рост производительности труда, технологическую модернизацию, улучшение делового климата и развитие высокотехнологичных отраслей для устойчивого долгосрочного роста.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем выступлении подчеркнул, что в условиях нового миропорядка все большую роль играет не только взаимодействие между государствами, но и прямое сотрудничество между регионами разных стран.

«Челябинская область выступила инициатором Форума глав регионов стран ШОС. Наши лидеры поддержали эту инициативу. Сегодня форум проходит ежегодно, а наш регион по согласованию с МИД России является организатором российской части этой работы. Мы последовательно развиваем межрегиональное сотрудничество с Казахстаном, Белоруссией, Китаем и другими дружественными странами: формируем бизнес-миссии, открываем площадки для переговоров и продвижения продукции, развиваем логистические и кооперационные связи. Причем в этот процесс активно включаются не только крупные компании, но и малый бизнес», - сказал Алексей Текслер.

Отдельный акцент губернатор сделал на вопросах логистики. Он напомнил о развитии транспортно-логистического центра «Южноуральский» и модернизации пункта пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном, что важно не только для двустороннего взаимодействия, но и для выхода на Китай и другие внешние рынки.

Алексей Текслер также отметил, что Челябинская область развивает платформенную экономику, креативные индустрии и промышленную робототехнику. В регионе развивается система подготовки кадров, строится межуниверситетский кампус мирового уровня, вузы Челябинской области открывают филиалы в дружественных странах.

Резюмируя, Алексей Текслер отметил, что межрегиональное сотрудничество дополняет федеральную внешнеэкономическую повестку, открывает дополнительные возможности для развития промышленности, логистики, образования и инноваций.

Развитие на Южном Урале инновационных технологических решений стало предметом обсуждения на встрече Алексея Текслера с председателем совета директоров Группы «Т-Технологии» Алексеем Малиновским и директором департамента корпоративного бизнеса Т-Банка Алексеем Иевлевым.

«Сегодня цифровые технологии становятся неотъемлемой частью развития региона, экономики и социальной сферы. Для нас важно, чтобы современные и удобные сервисы были доступны не только бизнесу, но и государственным учреждениям, муниципальным структурам, а главное — жителям Челябинской области. Рассчитываем, что такие проекты будут способствовать повышению качества услуг, ускорению внутренних процессов, развитию предпринимательства и в целом укреплению цифровой инфраструктуры региона», - подчеркнул в ходе встречи Алексей Текслер.

«Т-Банк», будучи одним из крупнейших частных универсальных банков России, предлагает широкий спектр финансовых продуктов, отличается высоким уровнем технологичности и финансовой устойчивостью.

«Каждый третий житель России уже является клиентом Т- Банка. Суммарно мы обслуживаем более 1 млн предпринимателей и компаний. Сотрудничество с государственными органами власти на местах — это продолжение нашей комплексной работы в регионах, позволяющее обеспечить системный стратегический подход к социально-экономическому развитию конкретных территорий», - уточнил председатель совета директоров Т-Технологий Алексей Малиновский.

Подводя итоги работы делегации Челябинской области на ПМЭФ-26 губернатор Алексей Текслер сообщил, что на его полях было подписано более 20 соглашений на общую сумму свыше 50 млрд рублей.

«Петербургский международный экономический форум для Челябинской области прошел очень продуктивно. Провели около 40 встреч, подписали более 20 соглашений . Это инвестиции в экономику региона и создание более 1300 новых рабочих мест. Важным итогом считаю и то, что Челябинская область вошла в десятку регионов в рейтинге инвестиционной привлекательности. Это, прежде всего, оценка самого бизнеса, условий ведения бизнеса в нашем регионе. Кроме того, форум дал возможность обсудить широкий круг вопросов в рамках сессий. Речь шла о развитии экономики с региональным акцентом, о вопросах, связанных с работой комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», а также о развитии креативных индустрий. И здесь Челябинская область также является одним из лидеров. Отдельно отмечу высокий интерес к стенду нашего региона — многие участники форума подходили и говорили, что он получился очень интересным. Уверен, что по итогам ПМЭФ Челябинская область смогла не только достойно представить свой потенциал, но и существенно продвинуть свои интересы на уровне страны», — резюмировал Алексей Текслер.