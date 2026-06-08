24 человека задержаны по делу об организации финопераций нелегальных онлайн-казино

В России пресечена деятельность преступного сообщества, обеспечивающего финансирование незаконной игорной деятельности. Задержаны 24 человека, еще 8 объявлены в розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, возбуждено уголовное дело в отношении лидеров и участников преступного сообщества, контролировавших на территории России сервисную платформу финансовых операций в интересах онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена.

По данным СК, члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх в онлайн-казино "Pin-Up"/"Pinco", "FreshCasino", "Leon", "MelBet", "MostBet", "PlayFortuna", "Punch", "RioBet", "Shangrilla", "WhyCasino", "lwin", "Azino", "WinWin", "888Casino" с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств. Ежедневно участниками ОПС в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций.

Отмечается, что лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем.

В ходе обысков у фигурантов дела изъяли денежные средства и предметы роскоши, включая дорогостоящие автотранспортные средства. Суд арестовал имущество обвиняемых.